Mastella sul neo presidente di Confindustria Bn | Figura giusta auguri di buon lavoro

Mastella si congratula con Andrea Esposito per la nomina a presidente di Confindustria Benevento, sottolineando come questa scelta rappresenti un segnale di continuità e stabilità. Con un augurio di buon lavoro, il politico evidenzia l’importanza di una figura che possa contribuire allo sviluppo economico e alla crescita del territorio, rafforzando il ruolo fondamentale dell’istituzione nel contesto locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto “La designazione di Andrea Esposito a presidente di Confindustria Benevento, rappresenta il giusto riconoscimento alla continuità di un’esperienza che ha dato lustro, concretezza e risultati ad una istituzione imprescindibile per la nostra città e la nostra provincia”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale di Noi di Centro, Pellegrino Mastella. “Formulo le mie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro ad Andrea Esposito, imprenditore di spessore e persona perbene, che, sono sicuro, saprà agire nel solco della gestione avveduta e produttiva che lo ha preceduto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mastella sul neo presidente di Confindustria Bn: “Figura giusta, auguri di buon lavoro” Leggi anche: Auguri di buon lavoro e un primo impegno al neo assessore regionale Boni dal comitato pendolari Valdarno Direttissima Leggi anche: Tassisti napoletani, auguri di buon lavoro a Fico: Apra un tavolo confronto La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Designazione Esposito. Mastella: collaborazione per sviluppo del nostro Sannio - Il sito di Roberto D’Agostino prende posizione sul caso Alfonso Signorini e Fabrizio ... msn.com

