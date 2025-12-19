Massaggio cardiaco da 107 minuti | 19enne salvata a Palermo
Personale medico e infermieristico dell’ospedale Civico di Palermo ha salvato una 19enne praticandole per un’ora e 47 minuti il massaggio cardiaco. Si è alternato tenendola in vita fino a quando non l’hanno attaccata all’Ecmo, un macchinario che permette la circolazione extracorporea, che ossigena il sangue e lo pompa nel corpo, dando tempo ai medici di trattare la causa dell’arresto cardiaco.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Massaggio cardiaco da 107 minuti, 19enne salvata a Palermo.
Massaggio cardiaco da 107 minuti, salvata al Civico di Palermo una ragazza di 19 anni - Personale medico e infermieristico dell’ospedale Civico di Palermo ha salvato una 19enne praticandole per un’ora e 47 minuti il massaggio cardiaco. msn.com
Palermo, massaggio cardiaco di due ore salva una 19enne vittima di miocardite acuta. L'intervento del pronto soccorso - Una storia emozionante e intensa, che mette in risalto la passione per il proprio lavoro e la voglia di salvare una giovane vita. ilmessaggero.it
