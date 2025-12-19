Personale medico e infermieristico dell’ospedale Civico di Palermo ha salvato una 19enne praticandole per un’ora e 47 minuti il massaggio cardiaco. Si è alternato tenendola in vita fino a quando non l’hanno attaccata all’Ecmo, un macchinario che permette la circolazione extracorporea, che ossigena il sangue e lo pompa nel corpo, dando tempo ai medici di trattare la causa dell’arresto cardiaco.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Massaggio cardiaco da 107 minuti: 19enne salvata a Palermo

Leggi anche: Ragazza di 19 anni salvata al Civico dopo un massaggio cardiaco di quasi 2 ore, Schifani: "È questa la Sicilia che funziona"

Leggi anche: Roma, bimbo di 7 anni investito: salvato da un agente della Polizia Locale con un massaggio cardiaco

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Massaggio cardiaco da 107 minuti, 19enne salvata a Palermo.

Massaggio cardiaco da 107 minuti, 19enne salvata a Palermo - Personale medico e infermieristico dell'ospedale Civico di Palermo ha salvato una 19enne praticandole per un'ora e 47 minuti il massaggio cardiaco. msn.com