Massaggio cardiaco da 107 minuti | 19enne salvata a Palermo

Personale medico e infermieristico dell’ospedale Civico di Palermo ha salvato una 19enne praticandole per un’ora e 47 minuti il massaggio cardiaco. Si è alternato tenendola in vita fino a quando non l’hanno attaccata all’Ecmo, un macchinario che permette la circolazione extracorporea, che ossigena il sangue e lo pompa nel corpo, dando tempo ai medici di trattare la causa dell’arresto cardiaco.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

