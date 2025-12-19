Una nuova tragedia colpisce la Striscia di Gaza. L’esercito israeliano avrebbe bombardato una scuola di Gaza City trasformata in rifugio per famiglie sfollate, causando la morte di almeno sei persone e numerosi feriti. L’attacco si sarebbe verificato mentre alcune famiglie erano riunite all’interno dell’edificio per celebrare un matrimonio, rendendo la situazione ancora più drammatica. Secondo quanto riportato da fonti locali, l’ Idf avrebbe colpito il secondo piano della scuola con colpi di arma da fuoco sparati dai carri armati. L’edificio, da tempo utilizzato come rifugio, ospitava diversi civili palestinesi che avevano perso la loro casa a causa dei bombardamenti precedenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Massacro in una scuola a Gaza, almeno 6 morti durante un matrimonio. Bombardamento israeliano

Leggi anche: Massacro in una scuola a Gaza, l’esercito israeliano bombarda l’edificio durante un matrimonio: almeno 6 morti

Leggi anche: Gaza, oltre 50 morti nei raid Idf dall'alba, colpita anche scuola al-Falah, usata come rifugio per sfollati a Gaza City, almeno 3 bambini deceduti - VIDEO

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attentato a Bondi Beach, a Sydney: «15 vittime e 40 feriti. L'obiettivo era la comunità ebraica. Gli attentatori sono padre e figlio»; Strage a Bondi Beach, padre e figlio fanno attentato alla festa ebraica di Hanukkah. Almeno 16 morti, ucciso il rabbino di Sidney.

Massacro in una scuola a Gaza, l’esercito israeliano bombarda l’edificio durante un matrimonio: almeno 6 morti - L'Idf avrebbe ucciso almeno 6 persone in un bombardamento su una scuola di Gaza city adibita a rifugio per famiglie sfollate ... fanpage.it