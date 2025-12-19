Martina Franca Violenta aggressione in una discoteca | la Polizia di Stato sospende l’attività per 40 giorni

Una serata che avrebbe dovuto essere di divertimento si è trasformata in tragedia a Martina Franca, dove una violenta aggressione in una discoteca ha portato alla sospensione temporanea dell’attività. La Polizia di Stato ha agito prontamente, emettendo un decreto di sospensione di 40 giorni nei confronti del locale coinvolto. Un episodio che mette in luce l’importanza della sicurezza e della responsabilità nei luoghi di aggregazione.

La Polizia di Stato ha emesso nei confronti del titolare di una nota discoteca sita nel comune di Martina Franca il decreto di sospensione dell'attività per un periodo di 40 giorni. Il provvedimento è scaturito a seguito della presunta aggressione ai danni di un addetto alla sicurezza e di un avventore da parte di alcuni giovani – ancora in fase di identificazione – avvenuta lo scorso 13 novembre. Dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presenti e dall'ascolto delle persone presenti, il personale del Commissariato di Martina Franca, intervenuto nei momenti successivi al violento episodio, ha raccolto indizi utili a ritenere che la violenta rissa iniziata all'interno del locale era proseguita anche nel piazzale antistante, provocando serie lesioni alle due vittime, una delle quali ferita al fianco anche da una coltellata.

