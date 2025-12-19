Martina Franca | Donne in bianco e nero oggi presentazione Libro di Elena Casavola

Oggi a Martina Franca si presenta “Donne in bianco e nero”, il nuovo libro di Elena Casavola. Un evento che celebra la forza, l’eleganza e le storie di donne immortalate in immagini e parole, offrendo uno sguardo intenso e raffinato sulla loro esistenza. Un'occasione imperdibile per scoprire un’opera che unisce arte e narrazione, arricchendo il panorama culturale locale.

© Noinotizie.it - Martina Franca: "Donne in bianco e nero", oggi presentazione Libro di Elena Casavola Locandina. L'articolo Martina Franca: "Donne in bianco e nero", oggi presentazione Libro di Elena Casavola proviene da Noi Notizie..

