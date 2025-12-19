Márquez | Un ducatista è un pilota veloce e felice La Ducati celebra i titoli MotoGp | FOTO e VIDEO

Marc Márquez, Francesco Bagnaia, Fermín Aldeguer e Fabio Di Giannantonio. Sono stati i gradi piloti delle rosse di Borgo Panigale i protagonisti della festa alla Ducati a Borgo, dopo la conquista del sesto titolo mondiale MotoGp consecutivo e il quarto titolo piloti di fila. Márquez. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche: Márquez: “Un ducatista è un pilota veloce e felice”. Festa Ducati per i titoli MotoGP | FOTO e VIDEO

Leggi anche: MotoGp, Alex Marquez felice e al servizio di Ducati: “Se hanno bisogno sono qui”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Mercato e Marc Marquez: Ducati vorrebbe il rinnovo, ma Honda non ha mai fatto mistero di voler vederlo tornare sotto l'Ala Dorata - facebook.com facebook