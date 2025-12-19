Márquez | Un ducatista è un pilota veloce e felice Festa Ducati per i titoli MotoGP | FOTO e VIDEO
Marc Márquez, Francesco Bagnaia, Fermín Aldeguer e Fabio Di Giannantonio. Sono stati i gradi piloti delle rosse di Borgo Panigale i protagonisti della festa alla Ducati a Borgo, dopo la conquista del sesto titolo mondiale MotoGp consecutivo e il quarto titolo piloti di fila. Márquez. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
