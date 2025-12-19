Marotta gonfia il petto | Inter data per finita da critici esasperati Mercato? Non escludo che…

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marotta gonfia il petto: «Inter data per finita da critici esasperati. Mercato? Non escludo che..». Le parole del presidente dell’Inter. In vista dell’attesa sfida di  Supercoppa Italiana  contro il  Bologna, il presidente dell’ Inter,  Beppe Marotta, è intervenuto ai microfoni di  Mediaset  per fare il punto sul momento del club nerazzurro, tra ambizioni di trofei e possibili mosse di mercato. Il dirigente nerazzurro ha iniziato analizzando l’avversario e la fame di vittorie della squadra:  Un anno e 8 mesi dall’ultimo trofeo dell’Inter?  « Siamo qui per avere un ruolo da protagonisti, non da spettatori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

marotta gonfia il petto inter data per finita da critici esasperati mercato non escludo che8230

© Juventusnews24.com - Marotta gonfia il petto: «Inter data per finita da critici esasperati. Mercato? Non escludo che….»

Leggi anche: “Cortina è l’unica ad aver avuto due volte le Olimpiadi”. Zaia gonfia il petto per un primato inesistente

Leggi anche: Mercato Inter da bocciare a sorpresa? Il campo ribalta i giudizi su Marotta e Ausilio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Marotta: "BIlancio Inter in attivo è traguardo storico come il nuovo San Siro" - Giuseppe Marotta ha commentato due tappe fondamentali per l'Inter e per la Milano sportiva: la chiusura in attivo del bilancio del club e la firma del rogito per lo stadio San Siro. sportmediaset.mediaset.it

Inter, Marotta loda Chivu: "Pensare che c'è chi voleva Mourinho..." - La vetta della classifica conquistata a ridosso della sosta di novembre, in coabitazione con la Roma, consente a Beppe Marotta di gonfiare il petto. corrieredellosport.it

Inter, Marotta: “Chivu non è stato un ripiego. Siamo orgogliosi della nostra scelta” - Nella prima conferenza stampa della nuova stagione in casa Inter, è intervenuto anche il presidente Marotta. gianlucadimarzio.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.