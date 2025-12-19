Marotta | Abbiamo avuto coraggio con Chivu prima di criticare bisogna dare tempo
Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato a Italia 1 poco prima del fischio d’inizio di Bologna-Inter, la seconda semifinale di Supercoppa. La vincente raggiungerà il Napoli in finale, lunedì alle 20. Le parole di Marotta. « Siamo qua per avere un ruolo da protagonisti, questa è la storia dell’Inter. Stasera vogliamo superare un Bologna che ha caratteristiche positive, per cui sappiamo che è un avversario ostico ». Un regalo di mercato ai tifosi: « Non escludo nulla, ma la squadra e la rosa rispondono appieno alle esigenze dell’allenatore. Ma un confronto lo faremo e valuteremo il da farsi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Marotta a Dazn: «La scelta di Chivu? Bisogna avere coraggio e noi lo abbiamo avuto. L’Inter gioca il miglior calcio d’Italia? Rispondo così»
Leggi anche: Inter, Marotta: «Chivu per noi non è nulla di strano: lo conoscevamo. Abbiamo avuto coraggio di fare questo»
Marotta: Rinnovo di Carlos Augusto? Gratificheremo chi se lo merita. Con Chivu abbiamo solo avuto coraggio; Marotta: “Chivu? Nulla di strano per noi, scelto con coraggio! E rinnoveremo chi…”; Marotta: “Rispondo così sul rinnovo di Carlos Augusto! Chivu non sorprende, verso il mercato dico…”; Inter-Liverpool 0-1, Bastoni trattiene e Szoboszlai non perdona: tutte le dichiarazioni.
Marotta: «Abbiamo avuto coraggio con Chivu, prima di criticare bisogna dare tempo» - Il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato poco prima del fischio d'inizio di Bologna- ilnapolista.it
Inter, Marotta: «Chivu per noi non è nulla di strano: lo conoscevamo. Abbiamo avuto coraggio di fare questo» - Inter, Marotta parla con sicurezza: «Chivu per noi non è nulla di strano: lo conoscevamo. calcionews24.com
Marotta: “Chivu? Nulla di strano per noi, scelto con coraggio! E rinnoveremo chi…” - A margine della cena di Natale, Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato così ai microfoni dei cronisti presenti, tra cui FcInter1908: "Il consultivo dell'anno è molto positivo: al di là di vi ... msn.com
Questa mattina, con l'iniziativa della Mostra, di Annalisa Vetrano, con la collaborazione di Gaetano Oltreilmuroautismo Marotta, abbiamo inaugurato l'evento, presso la #Parrocchia, #SantaMariadellAiuto. Con il permesso, del Parroco, #DonGioacchino #Monte - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.