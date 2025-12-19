Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato a Italia 1 poco prima del fischio d’inizio di Bologna-Inter, la seconda semifinale di Supercoppa. La vincente raggiungerà il Napoli in finale, lunedì alle 20. Le parole di Marotta. « Siamo qua per avere un ruolo da protagonisti, questa è la storia dell’Inter. Stasera vogliamo superare un Bologna che ha caratteristiche positive, per cui sappiamo che è un avversario ostico ». Un regalo di mercato ai tifosi: « Non escludo nulla, ma la squadra e la rosa rispondono appieno alle esigenze dell’allenatore. Ma un confronto lo faremo e valuteremo il da farsi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Marotta: «Abbiamo avuto coraggio con Chivu, prima di criticare bisogna dare tempo»

Leggi anche: Marotta a Dazn: «La scelta di Chivu? Bisogna avere coraggio e noi lo abbiamo avuto. L’Inter gioca il miglior calcio d’Italia? Rispondo così»

Leggi anche: Inter, Marotta: «Chivu per noi non è nulla di strano: lo conoscevamo. Abbiamo avuto coraggio di fare questo»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Marotta: Rinnovo di Carlos Augusto? Gratificheremo chi se lo merita. Con Chivu abbiamo solo avuto coraggio; Marotta: “Chivu? Nulla di strano per noi, scelto con coraggio! E rinnoveremo chi…”; Marotta: “Rispondo così sul rinnovo di Carlos Augusto! Chivu non sorprende, verso il mercato dico…”; Inter-Liverpool 0-1, Bastoni trattiene e Szoboszlai non perdona: tutte le dichiarazioni.

Marotta: «Abbiamo avuto coraggio con Chivu, prima di criticare bisogna dare tempo» - Il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato poco prima del fischio d'inizio di Bologna- ilnapolista.it