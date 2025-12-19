mario beretta nominato presidente del settore tecnico figc

Il Consiglio federale della Figc ha deciso all’unanimità di affidare a Mario Beretta la guida del settore tecnico. Con questa nomina, si apre una nuova fase di rinnovamento e strategia per il calcio italiano, puntando su competenza e esperienza per valorizzare il settore e preparare al meglio le future generazioni di calciatori. La scelta di Beretta testimonia l’impegno della Federazione nel rafforzare la qualità tecnica del calcio nazionale.

Il Consiglio federale della Figc (Federazione italiana giuoco calcio) ha nominato all'unanimità Mario Beretta nuovo presidente del settore tecnico. Si tratta di un ruolo centrale nello sviluppo del calcio nazionale. Beretta era stato proposto dal presidente della Figc Gabriele Gravina, in accordo con l'Aiac, l'Associazione italiana allenatori calcio. Non un caso, visto che Beretta ha guidato per anni diversi club in Serie A e B, oltre ad aver già ricoperto ruoli importanti nelle strutture federali. Mario Beretta, la carriera. Nato a Milano il 30 ottobre 1959, il dirigente ha cominciato ad allenare formazioni giovanili all'inizio degli anni '80.

