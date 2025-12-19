Inter News 24 Il giornalista Andrea Marinozzi parla del match in programma questa sera, spiegando cosa faceva Simone Inzaghi nelle gare contro il Bologna. Andrea Marinozzi ha parlato al podcast L’ascia Raddoppia del match di stasera tra Bologna e Inter. LE ASSENZE DELL’INTER – « Metterei da parte la gara di Bologna perché l’Inter gioca senza Thuram e Dumfries e quando giochi contro il Bologna hai bisogno di energie per giocare in profondità. La chiave è: l’Inter vorrà giocare un po’ dentro la pressione del Bologna, sta tutto lì » INZAGHI CONTRO IL BOLOGNA – « L’Inter di Inzaghi alternava i momenti, pochissime squadre hanno il coraggio di giocare dentro la pressione del Bologna. 🔗 Leggi su Internews24.com

Marinozzi sul match di stasera: «Inzaghi faceva questo contro il Bologna»

