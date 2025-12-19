Mariah Carey perde un podio | qual è il classico di Natale che ha battuto All I Want for Christmas

Per la prima volta dal 2020, Mariah Carey non guida più la classifica Billboard Global 200 con il suo iconico

Mariah Carey perde la madre e la sorella lo stesso giorno - Una doppia tragedia ha colpito Mariah Carey: la cantante di All I Want for Christmas ha perso la madre Patricia e la sorella Alison nello stesso giorno dello scorso fine settimana. ansa.it

Mariah Carey perde nello stesso giorno la mamma Patricia e la sorella Alison: «Ho il cuore spezzato» - Per Mariah Carey è un momento tragico: nello stesso giorno ha perso la mamma Patricia, 87 anni, e la sorella Alison, 63. vanityfair.it

GRANDE ATTESA PER MARIAH CAREY ALLA CERIMONIA DI APERTURA DEI GIOCHI INVERNALI DEL 6 FEBBRAIO Cresce l’attesa per la Cerimonia di Apertura dei Giochi del prossimo 6 febbraio, che vedrà come protagonista assoluta Mariah Carey. L’ico - facebook.com facebook

Mariah Carey è la prima ospite internazionale della Cerimonia di Apertura di #MilanoCortina2026, il 6 febbraio su Rai 1. Prima ospite italiana è Matilda De Angelis che sarà una delle voci narranti dello show. Dua Lipa e Snoop Dogg inviati speciali ai Giochi In x.com

