Mariah Carey perde un podio | qual è il classico di Natale che ha battuto All I Want for Christmas
Per la prima volta dal 2020, Mariah Carey non guida più la classifica Billboard Global 200 con il suo iconico
Last Christmas dei Wham! supera All I Want for Christmas di Mariah Carey nella Billboard Global 200: è la prima volta dal 2020 che la cantante non è al numero uno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Mariah Carey pubblica un video del 1994, quando All I Want For Christmas non era ancora la canzone di Natale per eccellenza
Leggi anche: “È arrivato il momento!”: Mariah Carey come ogni anno apre le danze di “All I Want For Christmas Is You”. A Las Vegas da novembre lo show del Natale – VIDEO
Mariah Carey perde un podio: qual è il classico di Natale che ha battuto “All I Want for Christmas” - supera All I Want for Christmas di Mariah Carey nella Billboard Global 200: è la prima volta dal 2020 che la cantante non è ... fanpage.it
Mariah Carey perde la madre e la sorella lo stesso giorno - Una doppia tragedia ha colpito Mariah Carey: la cantante di All I Want for Christmas ha perso la madre Patricia e la sorella Alison nello stesso giorno dello scorso fine settimana. ansa.it
Mariah Carey perde nello stesso giorno la mamma Patricia e la sorella Alison: «Ho il cuore spezzato» - Per Mariah Carey è un momento tragico: nello stesso giorno ha perso la mamma Patricia, 87 anni, e la sorella Alison, 63. vanityfair.it
GRANDE ATTESA PER MARIAH CAREY ALLA CERIMONIA DI APERTURA DEI GIOCHI INVERNALI DEL 6 FEBBRAIO Cresce l’attesa per la Cerimonia di Apertura dei Giochi del prossimo 6 febbraio, che vedrà come protagonista assoluta Mariah Carey. L’ico - facebook.com facebook
Mariah Carey è la prima ospite internazionale della Cerimonia di Apertura di #MilanoCortina2026, il 6 febbraio su Rai 1. Prima ospite italiana è Matilda De Angelis che sarà una delle voci narranti dello show. Dua Lipa e Snoop Dogg inviati speciali ai Giochi In x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.