Mariah Carey perde un podio | qual è il classico di Natale che ha battuto All I Want for Christmas

Per la prima volta dal 2020, Mariah Carey non guida più la classifica Billboard Global 200 con il suo iconico

Last Christmas dei Wham! supera All I Want for Christmas di Mariah Carey nella Billboard Global 200: è la prima volta dal 2020 che la cantante non è al numero uno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

