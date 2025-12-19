Margini | Il Presidente oscuri gli autovelox irregolari

Il recente pronunciamento del Giudice di Pace rappresenta una vittoria importante per gli automobilisti. La decisione ha riconosciuto la validità delle ragioni di un conducente sanzionato tramite autovelox irregolari in Val d’Enza, portando alla luce questioni fondamentali sulla legittimità delle segnalazioni automatiche. Un passo avanti verso una maggiore tutela dei diritti di chi si mette alla guida, con un occhio di riguardo alla correttezza delle procedure.

"Apprendiamo favorevolmente che il Giudice di Pace ha riconosciuto la piena fondatezza delle ragioni di un automobilista sanzionato tramite autovelox posizionati in Val d’Enza. Una decisione destinata ad avere un peso non solo giuridico ma anche politico". A dichiararlo è Antonio Margini, presidente del circolo territoriale di Fratelli d’Italia e consigliere comunale di Viviamo Montecchio. Il Giudice ha infatti accolto il ricorso di un cittadino, patrocinato dall’avvocato Filippo Borghi, disponendo l’annullamento di sette verbali per eccesso di velocità elevati a seguito di rilevazioni effettuate con i dispositivi installati a Barco e alla Barcaccia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Autovelox non censiti: in vigore la legge che spegne i dispositivi irregolari

