Maresca tecnico del Chelsea respinge i legami con il Manchester City

Enzo Maresca, tecnico del Chelsea, ha smentito categoricamente i rumors che lo vedrebbero come possibile successore di Pep Guardiola al Manchester City. Il coach dei Blues ha sottolineato come si tratti esclusivamente di speculazioni senza fondamento, rafforzando il suo attuale impegno con il club londinese e smentendo ogni ipotesi di trasferimento nel prossimo futuro.

