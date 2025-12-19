Maresca tecnico del Chelsea respinge i legami con il Manchester City
Enzo Maresca, tecnico del Chelsea, ha smentito categoricamente i rumors che lo vedrebbero come possibile successore di Pep Guardiola al Manchester City. Il coach dei Blues ha sottolineato come si tratti esclusivamente di speculazioni senza fondamento, rafforzando il suo attuale impegno con il club londinese e smentendo ogni ipotesi di trasferimento nel prossimo futuro.
2025-12-19 13:57:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il boss dei Blues è stato pubblicizzato come il successore di Pep Guardiola nel nord dell’Inghilterra L’allenatore del Chelsea Enzo Maresca ha respinto i suggerimenti che lo collegano a un futuro trasferimento al Manchester City, insistendo che le notizie che lo nominano come potenziale successore di Pep Guardiola sono “speculazione al 100%”. Maresca ha precedentemente lavorato come assistente di Guardiola al City, e recenti rapporti suggeriscono che il suo ex mentore potrebbe farsi da parte alla fine della stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche: Guardiola Manchester City, futuro in bilico: Maresca piano B dei Citizens! Cresce l’ipotesi di un addio a fine stagione del tecnico spagnolo
Leggi anche: Abbassa Wayne! Maresca respinge le critiche di Rooney e afferma che la rotazione del Chelsea è necessaria
Atalanta, altra notte da sogno: 2-1 al Chelsea grazie a De Ketelaere; DIRETTA/ Atalanta Chelsea (risultato finale 2-1): la decide De Ketelaere! (9 dicembre 2025).
Maresca non ci sta: “Io al City? Solo speculazioni. Come con la Juve, ma non faccio...” - L'allenatore del Chelsea ha difeso la propria posizione, dopo lo sfogo della scorsa settimana e le voci di mercato ... tuttosport.com
Se Maresca vuole fare guerra al Chelsea, sappia che il vincitore non sarà lui (Telegraph) - Il Chelsea, ultimo avversario del Napoli di Conte nella Phase League di Champions League, potrebbe esonerare Enzo Maresca ... ilnapolista.it
Pagina 1 | Maresca nella bufera, attacco diretto alla dirigenza! Ora il Chelsea pensa all'esonero - La proprietà non ha gradito lo sfogo del tecnico e ha dato mandato ai due ds di sondare possibili candidati alla panchina ... tuttosport.com
Guardiola Manchester City, futuro in bilico: Maresca piano B dei Citizens! Cresce l’ipotesi di un addio a fine stagione del tecnico spagnolo x.com
Guardiola Manchester City, futuro in bilico: Maresca piano B dei Citizens! Cresce l'ipotesi di un addio a fine stagione del tecnico spagnolo - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.