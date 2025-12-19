Maresca ritorna in Italia? Molti club di Serie A valutano ma il tecnico ha le idee molto chiare su questo

Enzo Maresca chiarisce il suo futuro: il tecnico del Chelsea mette fine alle speculazioni su un possibile ritorno in Italia o su interessamenti di Juve e Manchester City. Con decisione e fermezza, Maresca ribadisce le sue intenzioni, lasciando intendere che il suo prossimo passo sarà lontano dalla Serie A. Le voci si spengono, e l’attenzione si sposta sulle sue prossime mosse in Premier League.

Maresca sbotta: “Se vuoi posso dirlo in italiano, spagnolo, francese o inglese. Sono stato chiaro” - Dopo aver ritrovato il successo in Premier League, l'allenatore del Chelsea si era sfogato dicendo una frase che non era passata inosservata ... fanpage.it

Guardiola Manchester City, futuro in bilico: Maresca piano B dei Citizens! Cresce l'ipotesi di un addio a fine stagione del tecnico spagnolo - facebook.com facebook

