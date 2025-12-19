Maresca Juve | il tecnico del Chelsea esce allo scoperto sul futuro e parla anche dei bianconeri! Svela tutta la verità verso la prossima stagione…Parole nette

Il tecnico del Chelsea ha finalmente chiarito il suo futuro, rompendo il silenzio sulle indiscrezioni che lo vedevano vicino alla Juventus e al Manchester City. Con parole nette e decise, ha svelato le sue intenzioni per la prossima stagione, mettendo fine alle speculazioni e offrendo una panoramica chiara sul suo percorso professionale. Una dichiarazione che cattura l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, aspettando di scoprire i prossimi passi.

Maresca Juve: il tecnico del Chelsea h fatto chiarezza sul suo futuro dopo le voci che lo accostavano ai bianconeri e al Manchester City. Le sirene del calciomercato non distraggono Enzo Maresca. Nelle ultime ore, il nome del tecnico italiano era rimbalzato con insistenza sui tabloid inglesi e sui quotidiani sportivi italiani, accostato a due delle panchine più prestigiose d’Europa: quella del Manchester City (in un’ipotesi di successione futura) e quella della Juventus. Tuttavia, alla vigilia della delicata sfida di Premier League contro il Newcastle, l’allenatore del Chelsea ha deciso di intervenire a gamba tesa in conferenza stampa per fare chiarezza e spegnere sul nascere ogni voce destabilizzante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

maresca juve tecnico chelseaMaresca smentisce l'addio al Chelsea: "Solo speculazioni. Mi hanno anche accostato alla Juve" - Nella giornata di ieri è uscita la notizia in Inghilterra di Enzo Maresca come possibile allenatore del Manchester City per la prossima stagione. tuttomercatoweb.com

maresca juve tecnico chelseaMaresca: "Una settimana fa mi hanno accostato alla Juve, sono solo speculazioni, resto al Chelsea" - Intervenuto in conferenza stampa, Enzo Maresca, tecnico del Chelsea, risponde alle voci sul suo futuro professionale, tirando in ballo anche un accostamento alla panchina della Juventus: "Non ... tuttojuve.com

maresca juve tecnico chelseaChelsea, Maresca: “Io al City? Solo speculazioni. È successo lo stesso con la Juventus” - Nella conferenza stampa prima della gara contro il Newcastle, l'allenatore del Chelsea Maresca ha parlato delle voci su City e Juventus ... gianlucadimarzio.com

