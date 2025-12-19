Enzo Maresca interrompe le speculazioni e chiarisce la sua posizione. In conferenza stampa, in vista della sfida contro il Newcastle, il tecnico ha negato categoricamente qualsiasi interesse o trattativa con il Manchester City, sottolineando di non seguire le voci di mercato e di essere concentrato sulla sua attuale squadra.

© Ilnapolista.it - Maresca: «Io al City? Sono speculazioni. Una settimana fa dovevo andare alla Juventus, non seguo le voci»

Intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro il Newcastle (domani alle 13:30), Enzo Maresca ha smentito categoricamente le voci di un suo possibile approdo al Manchester City. Le sue parole. Le parole di Maresca. «Voci sull’accostamento al City? Non mi riguardano. È speculazione al 100%. In questo momento non c’è tempo per questo tipo di cose. Ho un contratto (con il Chelsea) fino al 2029. Sono molto orgoglioso di essere qui. Non ci faccio attenzione. Una settimana fa era lo stesso con la Juventus, quindi non ci faccio attenzione». «È importante capire il motivo per cui questa notizia (sul Manchester City) è uscita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

