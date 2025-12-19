Marea rossa Maranello celebra i campioni

Marea Rossa Maranello rende omaggio ai campioni che hanno scritto la storia, accogliendoli con entusiasmo e ammirazione. Ieri pomeriggio, la città ha festeggiato le dominatrici del mondiale Endurance 2025, salutandole con applausi mentre attraversavano le vie simbolo di Maranello per entrare nella sede Ferrari. Un momento di grande emozione e orgoglio per gli appassionati e la comunità, testimonianza della passione e della tradizione che rendono unico il cuore motoristico di Maranello

Tanti applausi ieri a Maranello hanno accolto l'uscita alle 14.30 dalla sede storica della Ferrari delle dominatrici del mondiale Endurance 2025 che hanno attraversato la via Gardini per imboccare la via Enzo Ferrari per poi introdursi nella sede della Scuderia Ferrari Formula 1. Dopo il passaggio nella Ges e nella Pista di Fiorano dove ha la sede la Ferrari Corse Clienti lasciando alla loro sinistra il Monumento di Villenenuve hanno percorso via Dino Ferrari e sono giunti sul piazzale del Museo Ferrari dove centinaia di tifosi multilingue hanno potuto ammirare da vicino le Ferrari contrassegnate dal n° 50 e n° 51 assieme ai piloti.

