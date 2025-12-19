Marco Manfrinati uccise il suocero e sfregiò la moglie sì alla perizia psichiatrica La lettera al figlio | Senza di te ero finito

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Manfrinati, coinvolto in un grave episodio di violenza, dovrà sottoporsi a una perizia psichiatrica per accertare la sua capacità di intendere e di volere al momento dei fatti. L'evento, avvenuto lo scorso 6 maggio a Varese, ha portato alla luce un drammatico episodio che ha sconvolto la comunità, con una lettera toccante al figlio che testimonia il suo stato d'animo e il senso di perdita.

marco manfrinati uccise il suocero e sfregi242 la moglie s236 alla perizia psichiatrica la lettera al figlio senza di te ero finito

© Ilgiorno.it - Marco Manfrinati uccise il suocero e sfregiò la moglie, sì alla perizia psichiatrica. La lettera al figlio: “Senza di te ero finito”

Busto Arsizio (Varese), 19 dicembre 2025 –  Marco Manfrinati verrà valutato da un esperto per capire s e fosse capace di intendere e di volere quando, il 6 maggio 2024, in via Menotti a Varese ha ucciso a coltellate l’ex suocero Fabio Limido e tentato di uccidere l’ex moglie Lavinia Limido.  Disposta la perizia psichiatrica. È stata, infatti, disposta la perizia psichiatrica a carico dell'ex avvocato di Busto Arsizio a processo davanti ala Corte d'Assise del tribunale di Varese. Il perito dovrà stabilire se il 42enne, che è reo confesso e che ha consumato l'aggressione a coltellate il 6 maggio 2024 in via Menotti a Varese, fosse capace di intendere e di volere al momento del fatto valutandone anche la pericolosità sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Uccise il suocero, sfregiò la moglie: Marco Manfrinati “ha un’infermità mentale grave”. La perizia dello psichiatra traccia il profilo del marito killer di Casbeno

Leggi anche: Uccise il suocero e ferì l’ex moglie: l’accusa chiede le aggravanti per Marco Manfrinati, “premeditato anche l’omicidio”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Uccise il suocero, sfregiò la moglie: Marco Manfrinati “ha un’infermità mentale grave”. La perizia dello psichiatra traccia il profilo del marito killer di Casbeno; Omicidio Limido, «Il trauma famigliare trasformò Manfrinati da dr. Jekyll in mr. Hyde»; Uccise il suocero sfregiò la moglie | Marco Manfrinati ha un’infermità mentale grave La perizia dello psichiatra traccia il profilo del marito killer di Casbeno; La criminologa Bisogna ripartire dal profilo del killer.

marco manfrinati uccise suoceroUccise il suocero e accoltellò la moglie, disposta perizia psichiatrica - E' stata disposta la perizia psichiatrica a carico di Marco Manfrinati, l'ex avvocato di Busto Arsizio a processo davanti ala Corte d'Assise del tribunale di Varese per l'omi ... msn.com

marco manfrinati uccise suoceroUccise il suocero, sfregiò la moglie: Marco Manfrinati “ha un’infermità mentale grave”. La perizia dello psichiatra traccia il profilo del marito killer di Casbeno - L'omicida sta affrontando i giudici della Corte d’Assise a Varese. ilgiorno.it

Marco Manfrinati uccise il suocero e ferì la ex. Lavinia Limido in lacrime in aula: «Mi accoltellava in silenzio. Se esce ci ammazza tutti» - In Aula sono stati ascoltati anche i messaggi di Manfrinati (già condannato in primo grado per stalking nei confronti di tutta la famiglia Limido) alla ex moglie dopo la fuga: «Io sono l'inviato di ... leggo.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.