Marco Manfrinati uccise il suocero e sfregiò la moglie sì alla perizia psichiatrica La lettera al figlio | Senza di te ero finito

Marco Manfrinati, coinvolto in un grave episodio di violenza, dovrà sottoporsi a una perizia psichiatrica per accertare la sua capacità di intendere e di volere al momento dei fatti. L'evento, avvenuto lo scorso 6 maggio a Varese, ha portato alla luce un drammatico episodio che ha sconvolto la comunità, con una lettera toccante al figlio che testimonia il suo stato d'animo e il senso di perdita.

© Ilgiorno.it - Marco Manfrinati uccise il suocero e sfregiò la moglie, sì alla perizia psichiatrica. La lettera al figlio: "Senza di te ero finito" Busto Arsizio (Varese), 19 dicembre 2025 – Marco Manfrinati verrà valutato da un esperto per capire s e fosse capace di intendere e di volere quando, il 6 maggio 2024, in via Menotti a Varese ha ucciso a coltellate l'ex suocero Fabio Limido e tentato di uccidere l'ex moglie Lavinia Limido. Disposta la perizia psichiatrica. È stata, infatti, disposta la perizia psichiatrica a carico dell'ex avvocato di Busto Arsizio a processo davanti ala Corte d'Assise del tribunale di Varese. Il perito dovrà stabilire se il 42enne, che è reo confesso e che ha consumato l'aggressione a coltellate il 6 maggio 2024 in via Menotti a Varese, fosse capace di intendere e di volere al momento del fatto valutandone anche la pericolosità sociale.

