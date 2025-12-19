Marcia della legalità a Ravanusa | la risposta delle scuole all’intimidazione contro il sindaco Pitrola

In un gesto di forte solidarietà e determinazione, le scuole di Ravanusa si sono unite per la marcia della legalità, rispondendo con coraggio all’atto intimidatorio subito dal sindaco Salvatore Pitrola. Un messaggio chiaro di sostegno e impegno civico, simbolo di una comunità che non si piega di fronte alle minacce e difende i valori fondamentali della legalità.

