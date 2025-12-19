Marcia della legalità a Ravanusa | la risposta delle scuole all’intimidazione contro il sindaco Pitrola
In un gesto di forte solidarietà e determinazione, le scuole di Ravanusa si sono unite per la marcia della legalità, rispondendo con coraggio all’atto intimidatorio subito dal sindaco Salvatore Pitrola. Un messaggio chiaro di sostegno e impegno civico, simbolo di una comunità che non si piega di fronte alle minacce e difende i valori fondamentali della legalità.
Ravanusa ha risposto con una “marcia della legalità” all’atto intimidatorio che nei giorni scorsi ha colpito il sindaco Salvatore Pitrola. Tre bossoli di arma da fuoco, un contenitore con un liquido non identificato e un mazzo di fiori sono stati ritrovati appesi al muro dell’abitazione del primo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
