Nella notte, il Consiglio comunale di Milano ha approvato il bilancio previsionale 2026, un investimento di oltre 4 miliardi di euro. Dopo una lunga maratona di discussioni, la città si prepara a sostenere servizi essenziali e interventi di manutenzione, confermando l’impegno dell’amministrazione verso il futuro di Milano. Un risultato che segna un passo importante per lo sviluppo e la crescita della metropoli lombarda.

© Ilgiorno.it - Maratona notturna a Palazzo Marino per approvare il bilancio previsionale del 2026: 4 miliardi di euro per Milano

Milano – Dopo una maratona di diverse ore l'aula del Consiglio comunale di Milano ha approvato nella notte, erano quasi le 2, il bilancio previsionale che mette a disposizione oltre 4 miliardi di euro per servizi e manutenzioni della città. La votazione. Il documento è stato approvato con 28 voti favorevoli, 11 contrari e un astenuto dopo una lungo confronto in aula tra maggioranza e opposizioni che avevano presentato alla delibera oltre 200mila emendamenti. Ieri durante la seduta d'aula è arrivato l'accordo che ha permesso di approvare il bilancio. Il sindaco Giuseppe Sala, a fine seduta sui social ha postato una foto di gruppo con la sua maggioranza e la scritta, 'grazie'. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

