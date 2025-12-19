Marathon l’Art Director lascia Bungie pochi mesi prima del lancio del gioco

Joseph Cross, art director di Marathon, ha deciso di lasciare Bungie a pochi mesi dall’uscita del gioco, prevista per marzo 2026. La notizia non è arrivata tramite un annuncio ufficiale, ma è emersa da una serie di indizi concreti, poi confermati dallo stesso Cross. E si tratta di un addio significativo, perché il gioco è considerato uno dei titoli visivamente più audaci mai realizzati dallo studio. In tutto questo ricordiamo che l’uscita avviene in una fase delicata, dopo rinvii e revisioni importanti del progetto. Anche se il gioco è ormai vicino al traguardo, l’assenza del suo art director al lancio fa discutere. 🔗 Leggi su Game-experience.it

