La sfida tra Mantova ed Empoli, valida per la diciassettesima giornata di Serie B 2025/2026, si presenta come un incontro cruciale per entrambe le squadre. I lombardi cercano di risalire dalla zona retrocessione, mentre i toscani puntano a consolidare il loro piazzamento nei playoff. Ecco le probabili formazioni e tutte le informazioni su dove seguire la partita.

© Sport.periodicodaily.com - Mantova-Empoli, diciassettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I lombardi devono scacciare i fantasmi della zona retrocessione, mentre i toscani devono recuperare la zona playoff. Mantova-Empoli si giocherà domenica 21 dicembre 2025 alle ore 17.15 presso lo stadio Martelli. MANTOVA-EMPOLI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Le due vittorie con Padova e Spezia avevano illuso i virgiliani, che sono poi incappati in tre sconfitte consecutive. Un risultato che, oltre a significare terz’ultimo posto con 14 punti, ha portato all’esonero di Possanzini sostituito da Modesto. Il match contro l’Empoli viene visto come la possibile svolta, anche in virtù del fattore casalingo che fin quì è risultato determinante. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Leggi anche: Pescara-Reggiana, diciassettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Avellino-Palermo, diciassettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Diretta Mantova-Empoli: dove vederla in tv e live streaming; SERIE BKT - DESIGNAZIONI 17A GIORNATA; Il Frosinone passa a Pescara ed è primo da solo; Mantova-Empoli, arbitra Ferrieri Caputi.

Info biglietti per Mantova-Empoli - Empoli, gara della17a giornata di Serie B in programma domenica sera a Mantova ... pianetaempoli.it