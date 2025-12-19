Mantova-Empoli diciassettesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
La sfida tra Mantova ed Empoli, valida per la diciassettesima giornata di Serie B 2025/2026, si presenta come un incontro cruciale per entrambe le squadre. I lombardi cercano di risalire dalla zona retrocessione, mentre i toscani puntano a consolidare il loro piazzamento nei playoff. Ecco le probabili formazioni e tutte le informazioni su dove seguire la partita.
Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I lombardi devono scacciare i fantasmi della zona retrocessione, mentre i toscani devono recuperare la zona playoff. Mantova-Empoli si giocherà domenica 21 dicembre 2025 alle ore 17.15 presso lo stadio Martelli. MANTOVA-EMPOLI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Le due vittorie con Padova e Spezia avevano illuso i virgiliani, che sono poi incappati in tre sconfitte consecutive. Un risultato che, oltre a significare terz’ultimo posto con 14 punti, ha portato all’esonero di Possanzini sostituito da Modesto. Il match contro l’Empoli viene visto come la possibile svolta, anche in virtù del fattore casalingo che fin quì è risultato determinante. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
