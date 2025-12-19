Mansioni superiori e il nodo pensioni convegno sulla valorizzazione e il futuro del personale regionale

Oggi si è svolto un importante convegno dedicato alle mansioni superiori e al nodo pensioni, un’occasione per affrontare le sfide e le prospettive del personale regionale. L’evento ha evidenziato criticità e opportunità, con un focus speciale sui dipendenti provenienti dal bacino ex articolo 23 della legge 67/88. Un momento di confronto e riflessione sulla valorizzazione e il futuro delle risorse umane della Regione Siciliana.

© Palermotoday.it - Mansioni superiori e il nodo pensioni, convegno sulla valorizzazione e il futuro del personale regionale Si è tenuto oggi un atteso convegno istituzionale che ha messo a nudo le criticità del personale della Regione Siciliana, focalizzandosi in particolare sui dipendenti provenienti dallo storico bacino ex articolo 23 della legge 6788. Non una semplice passerella, ma un tavolo di confronto serrato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Mansioni superiori e il nodo delle pensioni, convegno sulla valorizzazione e il futuro del personale regionale Leggi anche: Promozione automatica con mansioni superiori, quando spetta il risarcimento Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Mansioni superiori e il nodo pensioni, convegno sulla valorizzazione e il futuro del personale regionale; Mansioni superiori e il nodo delle pensioni convegno sulla valorizzazione e il futuro del personale regionale. Mansioni superiori e il nodo delle pensioni, convegno sulla valorizzazione e il futuro del personale regionale - Si è tenuto oggi un atteso convegno istituzionale che ha messo a nudo le criticità del personale della Regione Siciliana, focalizzandosi in particolare sui dipendenti provenienti dallo storico bacino ... mondopalermo.it Il nodo pensioni: dall'obbligo dei fondi ai lavori usuranti - Destinare una quota del Tfr ai fondi pensione o addirittura rendere obbligatoria per i giovani l'iscrizione ai fondi pensione. ansa.it L’avvocato Francesco Pitaro intima gli Istituti di vigilanza “a pagare le somme dovute ai lavoratori per avere svolto mansioni superiori” - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.