Mansioni superiori e il nodo delle pensioni convegno sulla valorizzazione e il futuro del personale regionale

Oggi si è svolto un importante convegno sulla valorizzazione e il futuro del personale regionale, affrontando le sfide legate alle mansioni superiori e al sistema pensionistico. Un'occasione di confronto per evidenziare le criticità dei dipendenti della Regione Siciliana, con particolare attenzione ai lavoratori provenienti dall’ex articolo 23 della legge 67/88, e per discutere possibili soluzioni per un miglioramento complessivo del settore.

