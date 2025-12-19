Mansioni superiori e il nodo delle pensioni convegno sulla valorizzazione e il futuro del personale regionale
Oggi si è svolto un importante convegno sulla valorizzazione e il futuro del personale regionale, affrontando le sfide legate alle mansioni superiori e al sistema pensionistico. Un'occasione di confronto per evidenziare le criticità dei dipendenti della Regione Siciliana, con particolare attenzione ai lavoratori provenienti dall’ex articolo 23 della legge 67/88, e per discutere possibili soluzioni per un miglioramento complessivo del settore.
Si è tenuto oggi un atteso convegno istituzionale che ha messo a nudo le criticità del personale della Regione Siciliana, focalizzandosi in particolare sui dipendenti provenienti dallo storico bacino ex articolo 23 della legge 6788. Non una semplice passerella, ma un tavolo di confronto serrato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
