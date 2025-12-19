Manovrapassa emendamento riserva aurea

La Commissione Bilancio del Senato ha approvato un importante emendamento alla Manovra riguardante la proprietà della riserva aurea della Banca d'Italia. Questa decisione segna un passaggio chiave nel dibattito sulla gestione delle riserve monetarie del paese, con implicazioni che potrebbero influenzare la politica economica e finanziaria nazionale. Restano da seguire gli sviluppi e le eventuali valutazioni future sul tema.

10.27 La Commissione Bilancio del Senato ha approvato l'emendamento alla Manovra sulla proprietà della riserva aurea della Banca d'Italia. Lo ha riferito il relatore della Lega, Borghi. "Penso sia una delle cose più importanti della Manovra. Riaffermare principio che la riserva appartiene al popolo italiano ci riporta nella normalità". L'emendamento riformula il testo proposto da FdI col capogruppo Malan; inserito il riferimento al Trattato sul funzionamento della Ue. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Monti Tifatini, stop alle cave: passa l'emendamento in Regione Leggi anche: Manovra,emendamento depositato a Senato La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Manovra, depositata la riformulazione dell’emendamento sulle riserve auree - La nuova versione presentata da Fratelli d’Italia dopo le critiche della Bce chiarisce che le riserve appartengono al popolo italiano, citando il Trattato europeo ... milanofinanza.it

"La riserva aurea è del popolo italiano" - Le riserve auree della Banca d'Italia devono passare allo Stato, perché sono del popolo italiano. ilgiornale.it

Riserve auree d’Italia, a cosa serve l’oro della Banca d’Italia (e perché se ne parla adesso con la manovra) - Nella corsa affannosa a chiudere la Manovra, tra saldi che non tornano e rivendicazioni di partito, l’emendamento di Fratelli d’Italia sulle riserve auree è apparso come un lampo scenografico più che ... corriere.it

L'ORO DELLA BANCA D'ITALIA PASSA ALLO STATO? #TGBYOBLU

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.