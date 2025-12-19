No, non è come spera l’opposizione, che con Elly Schlein sentenzia che “si è rotta la maggioranza”. No, il vertice sulla manovra convocato da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi non segna certo una rottura, ma rompe lo stallo dopo la decisione presa nella notte precedente di stralciare dal maxiemendamento dell’esecutivo le norme sulle pensioni. La premier Giorgia Meloni, i vice Antonio Tajani e Matteo Salvini e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti si vedono in serata a Palazzo Chigi per superare l’impasse: le norme per le imprese non più finanziate dal maxiemendamento stoppato in commissione al Senato finiranno in un altro emendamento del governo con nuove coperture. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Manovra, vertice di maggioranza di chiarimento: arriva un emendamento per le imprese. Ciriani: “Al lavoro sulle coperture”

Leggi anche: Manovra, vertice di maggioranza in serata. Cambiano le coperture sulle pensioni

Leggi anche: Manovra, vertice di maggioranza in serata. In arrivo nuovo emendamento sulle pensioni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Pensioni, saltano riscatto laurea e finestre mobili dopo lo scontro in maggioranza sulla manovra.

Manovra, vertice a Palazzo Chigi: in arrivo nuovo emendamento sulle pensioni - E’ il risultato del vertice a Palazzo Chigi presieduto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. msn.com

Manovra, in arrivo un emendamento del governo sulle pensioni: novità dal vertice di maggioranza - Ciriani: "Correggeremo le coperture di un testo che la commissione Bilancio ha già visto e ha già subemendato" ... msn.com