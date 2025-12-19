Manovra vertice a Palazzo Chigi con Meloni vicepremier e Giorgetti

(Adnkronos) – Vertice sulla manovra in corso a Palazzo Chigi, presieduto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Al tavolo il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. La riunione arriva nel momento più delicato dell'iter parlamentare della legge di bilancio, dopo . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Manovra, vertice a Palazzo Chigi con Meloni, Giorgetti, Salvini e Tajani: focus su misure per imprese Leggi anche: Vertice a Palazzo Chigi sulla Manovra Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. I crediti per le imprese complicano la manovra. Scatta l’intervento di Palazzo Chigi; Vertice sulla manovra con Meloni, Tajani, Salvini e Giorgetti; Tasse sulle banche: Bce fa bene a dire no; Vertice Zelensky-Meloni, Palazzo Chigi: “Condivisi prossimi passi verso una pace giusta”. Manovra, vertice a Palazzo Chigi con Meloni, vicepremier e Giorgetti - La riunione arriva nel momento più delicato dell'iter parlamentare della legge di bilancio, dopo lo stop al pacchetto pensioni ... adnkronos.com

Manovra, vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Ciriani: «A lavoro su coperture, nessuna scelta ancora definitiva sul Tfr» - Erano presenti la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, e i ministri dell'Economia ... msn.com

Manovra, vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Anche Giorgetti da Meloni - Giorgia Meloni chiama i suoi vice, Antonio Tajani e Matteo Salvini, insieme al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e al suo vice Maurizio Leo. repubblica.it

Ecco le prime pagine e la rassegna stampa di oggi https://www.blitzquotidiano.it/politica/ledicola-repubblica-dietrofront-sulle-pensioni-caos-nella-maggioranza-il-corriere-vertice-ue-doppio-scontro-il-fatto-la-manovra-fra-le-risse-e-il-concerto-di-baglioni-376 - facebook.com facebook

Inserita in manovra la norma che istituisce gli stipendi per i presidenti dei Liberi Consorzi: avranno un compenso analogo a quello del sindaco del capoluogo x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.