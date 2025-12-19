Manovra Tajani | Maggioranza in crisi? Sono ottimista

“Io sono ottimista, credo che i problemi si risolvano tutti, si andrà a votare insieme come è sempre stato per il centro destra, la manovra andrà bene. Noi come Forza Italia ci siamo battuti per tutelare il ceto medio, e tutelare le imprese quindi bene la riduzione dell’ Irpef, bene anche il super ammortamento per le imprese. Abbiamo dato un buon segnale”. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della presentazione del libro di Bruno Vespa a Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

