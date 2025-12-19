Il vicepremier Antonio Tajani interviene sulle polemiche relative alla Manovra sulle pensioni. "C'è stato un misunderstanding e incomprensione nella Lega ma io sono sempre ottimista. La manovra si approverà nei tempi previsti, è fisiologico che possano esserci dei confronti ma l'importante è approvare la manovra che aiuterà il ceto medio", le parole del segretario di Forza Italia alla presentazione dell'ultimo libro di Bruno Vespa, a Roma. "Sulle pensioni - ha spiegato- c'era una posizione che, per la Lega, peggiora la legge Fornero e la Lega si è sempre battuta sulla Fornero e riteneva che (la norma nella legge di bilancio, ndr) fosse in contrasto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Manovra, Tajani: "Incomprensioni nella Lega, ma si approverà in tempo"

Leggi anche: Manovra, Tajani: "Lega? Non impongo il mio pensiero, ma non voglio che lo si imponga a me"

Leggi anche: Salvini è debole, Tajani pure. Ma nella Lega e in Forza Italia comandano ancora loro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Tajani, sulla manovra incomprensioni nella Lega ma si approverà in tempo.

Manovra, Tajani: "Incomprensioni nella Lega, ma si approverà in tempo" - Su Forza Italia: "Se mi vogliono come guida bene, ma se c'è qualcuno più bravo di me... ilgiornale.it