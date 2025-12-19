Manovra Tajani | Incomprensioni nella Lega ma si approverà in tempo
Il vicepremier Antonio Tajani interviene sulle polemiche relative alla Manovra sulle pensioni. "C'è stato un misunderstanding e incomprensione nella Lega ma io sono sempre ottimista. La manovra si approverà nei tempi previsti, è fisiologico che possano esserci dei confronti ma l'importante è approvare la manovra che aiuterà il ceto medio", le parole del segretario di Forza Italia alla presentazione dell'ultimo libro di Bruno Vespa, a Roma. "Sulle pensioni - ha spiegato- c'era una posizione che, per la Lega, peggiora la legge Fornero e la Lega si è sempre battuta sulla Fornero e riteneva che (la norma nella legge di bilancio, ndr) fosse in contrasto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
