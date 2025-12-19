Manovra Tajani | C' è stata qualche incomprensione nella maggioranza ma è normale sono ottimista – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2025 "Forza Italia ha sempre cercato di avere una posizione di grande equilibrio. C'è stata qualche incomprensione, ma questo è normale. E' fisiologico, siamo tre forze diverse. Ovvio che possano esserci dei confronti. L'importante è che la manovra vada nella giusta direzione" così il Ministro Tajani, intervenendo alla presentazione del libro di Bruno Vespa Finimondo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Manovra, Tajani: “Maggioranza in crisi? Sono ottimista” Leggi anche: Guerra in Ucraina, Tajani: Sono ottimista. Senza Europa non si può fare la pace – Il video Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Manovra, Tajani: "La linea di Forza Italia sarà condivisa con gli alleati. Ecco i punti da cambiare" - "Forza Italia è impegnata a tutelare il ceto medio e le imprese anche in questa fase della realizzazione della manovra". iltempo.it

Manovra: Tajani, 'c'è ancora lavoro da fare ma siamo nella giusta direzione' - Così il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, commentando il vertice ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Manovra, i vicepremier Tajani e Salvini non ci stanno - Non si placano nel centrodestra i malumori degli alleati di Giorgia Meloni, la manovra 2026 sta per arrivare in parlamento e sia Forza Italia che la lega mettono le mani avanti: questa manovra non ci ... rainews.it

#GiorgiaMeloni agli ambasciatori: "Voce dell'Italia di nuovo ascoltata nel mondo". #Tajani: "Pace, sviluppo e crescita cardini nostra azione". #Opposizioni critiche su politica estera e #manovra. Al #Tg2Rai ore 13,00 #15dicembre - facebook.com facebook

#TG2000 - Scontro sulla #Manovra. #Lega frena su decreto #armi all’ #Ucraina #11dicembre #Governo #Meloni #Salvini #Tajani #Politica #RussiaUkraineWar #Zelensky #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.