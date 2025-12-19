Manovra stop alle ’mancette’ | Fondo giovani da un milione Ecco il pacchetto di misure

Il governo annuncia un pacchetto di misure con un focus sul sostegno ai giovani. Tra le novità, un fondo di un milione di euro destinato al progetto Marche Giovani, affidato all’Università Politecnica delle Marche. L’obiettivo è incentivare iniziative e opportunità per i giovani, con un piano di lavoro che sarà sviluppato tra gennaio e febbraio del prossimo anno, segnando un passo importante per le politiche giovanili.

© Ilrestodelcarlino.it - Manovra, stop alle 'mancette': "Fondo giovani da un milione". Ecco il pacchetto di misure "Un milione di euro per il progetto Marche Giovani, che dovrà essere elaborato dall' Università Politecnica delle Marche: l'incarico tra gennaio e febbraio del prossimo anno". La presidente della commissione bilancio, Jessica Marcozzi (FI), conferma una delle novità del bilancio 2026, voluta dal presidente Francesco Acquaroli, di prevedere un fondo di circa un milione di euro per i giovani. "Tutto ciò è nel rispetto degli impegni elettorali assunti – spiega Marcozzi – e in coerenza con le linee programmatiche esposte dal presidente proprio in Consiglio regionale: abbiamo mantenuto l'impegno". La decisione del presidente Acquaroli è stata accettata con qualche difficoltà dai consiglieri di maggioranza, in quanto per creare il fondo per i giovani sono state tolte risorse alla Tabella E, quella che l'opposizione chiamava la "tabella delle mancette".

