Manovra | Speranza ' su pensioni governo armata Brancaleone'
Il dibattito sulle pensioni si infiamma, con il Mef guidato dalla Lega protagonista di emendamenti controversi. Le proposte minacciano di cancellare il riscatto della laurea e di modificare le finestre, sollevando polemiche e preoccupazioni tra i lavoratori e le istituzioni. La manovra si presenta come un campo di battaglia politico, con opinioni divergenti e tensioni crescenti.
Roma, 19 dic (Adnkronos) - "Gli emendamenti sulle pensioni che mandavano in fumo il riscatto della laurea e la modifica delle finestre li ha presentati il Mef guidato dalla Lega. La pioggia di polemiche è arrivata sempre dai banchi della stessa Lega. Insomma sono apparsi come una vera e propria armata Brancaleone". Lo ha dichiarato il deputato del Pd Roberto Speranza, ospite di Coffee Break su La7. 🔗 Leggi su Iltempo.it
