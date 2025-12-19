Il dibattito sulle pensioni si infiamma, con il Mef guidato dalla Lega protagonista di emendamenti controversi. Le proposte minacciano di cancellare il riscatto della laurea e di modificare le finestre, sollevando polemiche e preoccupazioni tra i lavoratori e le istituzioni. La manovra si presenta come un campo di battaglia politico, con opinioni divergenti e tensioni crescenti.

© Iltempo.it - Manovra: Speranza, 'su pensioni governo armata Brancaleone'

Roma, 19 dic (Adnkronos) - "Gli emendamenti sulle pensioni che mandavano in fumo il riscatto della laurea e la modifica delle finestre li ha presentati il Mef guidato dalla Lega. La pioggia di polemiche è arrivata sempre dai banchi della stessa Lega. Insomma sono apparsi come una vera e propria armata Brancaleone". Lo ha dichiarato il deputato del Pd Roberto Speranza, ospite di Coffee Break su La7. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Manovra, al Senato riprende l’esame in Commissione Bilancio: attesa la riformulazione del governo su pensioni

Leggi anche: Manovra 2026, scontro su Irpef e pensioni: sindacati divisi dopo l’incontro col governo a Palazzo Chigi. Cisl “soddisfatta”, Cgil e Uil “critiche”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Pensione anticipata, la finestra si allunga dal 2032: uscita più lontana per chi lascia il lavoro prima; Pensioni anticipate, Tfr, riscatto della laurea: le novità in manovra e cosa cambia dal 2026; Manovra, per andare in pensione ci vorranno 46 anni e 9 mesi; Manovra: Cgil, in pensione sempre più tardi, fino a 46 anni e 3 mesi nel 2035.

Manovra: Speranza, 'su pensioni governo armata Brancaleone' - "Gli emendamenti sulle pensioni che mandavano in fumo il riscatto della laurea e la modifica delle finestre li ha presentati il Mef guidato dalla Lega. lanuovasardegna.it