Manovra si cambia ancora | nuovo emendamento in commissione e stop al decreto Vertice di governo tra Meloni vicepremier e Giorgetti

Dopo una notte di tensione e con una crisi di governo, di fatto, sfiorata, il centrodestra riesce faticosamente a riportare in carreggiata l'iter della manovra, ma solo per qualche ora. Tanto che in serata il governo presenta un nuovo emendamento in commissione e il via libera slitta ancora a data da destinarsi con il momentaneo stop al decreto. Intanto, però, la parziale tregua dà respiro alle votazioni che procedono per tutta la giornata. Vengono approvate così, una serie di novità che vanno da quella 'bandiera' sull'oro di Bankitalia all'allentamento della stretta sugli affitti brevi ma anche l'iperammortamento.

