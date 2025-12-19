Manovra scontro sulle pensioni | la chiamata tra Romeo e Giorgetti

Nella crescente tensione sulla manovra, il confronto tra Romeo e Giorgetti ha provocato un’improvvisa rottura. Il pacchetto previdenziale, elemento centrale dell’emendamento alla legge di bilancio, viene così messo in discussione, alimentando uno scontro aperto all’interno della maggioranza. La partita si fa sempre più complessa, con ripercussioni che potrebbero influenzare profondamente le prossime decisioni economiche e politiche del governo.

© Lettera43.it - Manovra, scontro sulle pensioni: la chiamata tra Romeo e Giorgetti Salta il pacchetto previdenziale inserito dal governo nell’emendamento alla legge di bilancio ed è scontro all’interno della maggioranza. A determinare lo strappo la posizione della Lega, che ha respinto l’impianto messo a punto dal ministero dell’Economia. A raccontare la notte agitata è Repubblica, con Massimiliano Romeo, capogruppo del Carroccio al Senato, che chiama il titolare del Tesoro, ponendo un ultimatum: «O togli le norme sulle pensioni dall’emendamento o noi ce andiamo a casa». Un aut-aut che, sempre secondo Repubblica, riflette la linea dettata da Matteo Salvini, regista dell’offensiva contro le misure previdenziali contenute nel maxi-emendamento. 🔗 Leggi su Lettera43.it Leggi anche: Manovra, Giorgetti sconfitto e in ritirata: salta la stretta sulle pensioni Leggi anche: La Lega "minaccia" Giorgetti e fa saltare tutto il pacchetto pensioni: Salvini “spinge” la faida interna sulla manovra, scontro totale e norme da rifare La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Pensioni in manovra, scontro in maggioranza. Il Mef chiude a modifiche e la Lega minaccia: “Non votiamo”; Pensioni, i leghisti in rivolta. La premier chiama Giorgetti: “Stop alla retroattività”; Pensioni | verso la stretta Le norme che saranno inserite nella manovra Opposizioni all’attacco. Manovra, scontro sulle pensioni: la chiamata tra Romeo e Giorgetti - Salta il pacchetto previdenziale inserito dal governo nell’emendamento alla legge di bilancio ed è scontro all’interno della maggioranza. msn.com

La Lega "minaccia" Giorgetti e fa saltare tutto il pacchetto pensioni: Salvini “spinge” la faida interna sulla manovra, scontro totale e norme da rifare - Eliminate tutte le norme sulla previdenza: cancellata la stretta sul riscatto della laurea, annullato l’allungamento delle “finestre” e decaduto il silenzio- quotidiano.net

Scontro sulle pensioni, Governo cambia la Manovra 2026/ Lega: “nessuna lite con Giorgetti, colpe tecnici MEF” - Manovra 2026, cos'è successo in Commissione Bilancio sul maxi emendamento: saltano le norme sulle pensioni dopo il blitz della Lega ... ilsussidiario.net

Giorgetti costretto alla ritirata, scontro a destra sulla Manovra: la Lega minaccia il governo e fa saltare la stretta sulle pensioni - facebook.com facebook

#Manovra Nella notte stralcio parziale dell'emendamento su #prepensionamenti e previdenza: verranno trattati in un decreto la prossima settimana. Resta la parte su PNRR e iperammortamento. La decisione dopo lo scontro all'interno della maggioranza co x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.