Manovra risolto il nodo pensioni Cancellata la stretta sul riscatto della laurea

  Una notte di tensioni, seguita da una maratona in commissione. Ma non basta a sbloccare la manovra: a poche ore dalla gong per i lavori, un vertice con i leader di maggioranza cambia ancora l'orizzonte: le misure per le imprese e i fondi per il caro-materiali devono entrare nella legge di Bilancio e non in un decreto ad hoc, come ipotizzato ieri sera, con la mossa che ha sbloccato l'impasse. La premier Giorgia Meloni vede nel pomeriggio i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro Giorgetti e il viceministro Leo. Ed è il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani all'arrivo in Senato da Palazzo Chigi ad annunciare il nuovo colpo di scena, dopo che voci si erano ricorse nei corridoi di Palazzo Madama: "Si è deciso che è più opportuno, più corretto, anziché fare un nuovo decreto, inserire nuove coperture su un testo, che peraltro la commissione ha già visto". 🔗 Leggi su Iltempo.it

