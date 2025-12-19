Manovra risolto il nodo pensioni Cancellata la stretta sul riscatto della laurea
Una notte di tensioni, seguita da una maratona in commissione. Ma non basta a sbloccare la manovra: a poche ore dalla gong per i lavori, un vertice con i leader di maggioranza cambia ancora l'orizzonte: le misure per le imprese e i fondi per il caro-materiali devono entrare nella legge di Bilancio e non in un decreto ad hoc, come ipotizzato ieri sera, con la mossa che ha sbloccato l'impasse. La premier Giorgia Meloni vede nel pomeriggio i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro Giorgetti e il viceministro Leo. Ed è il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani all'arrivo in Senato da Palazzo Chigi ad annunciare il nuovo colpo di scena, dopo che voci si erano ricorse nei corridoi di Palazzo Madama: "Si è deciso che è più opportuno, più corretto, anziché fare un nuovo decreto, inserire nuove coperture su un testo, che peraltro la commissione ha già visto". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Manovra, caos pensioni: salta la stretta sul riscatto della laurea ma resta il nodo delle finestre
Leggi anche: Pensioni, caos in manovra: salta la stretta sul riscatto laurea ma restano le finestre mobili. Maggioranza divisa blocca i lavori. Lega all’attacco
Manovra, risolto il nodo pensioni. Cancellata la stretta sul riscatto della laurea - Ma non basta a sbloccare la manovra: a poche ore dalla gong per i lavori, un ... msn.com
Manovra, si cambia ancora: nuovo emendamento in commissione e stop al decreto. Vertice di governo tra Meloni, vicepremier e Giorgetti - Dopo la crisi sfiorata sulle pensioni, governo presenta nuovo emendamento in commissione bilancio. ilfattoquotidiano.it
Meloni irritata da blitz Lega su pensioni: “Misure a imprese restano” - E così bastano due frame della tradizionale cerimonia di saluto alle alte cariche che si tiene in serata al Quirin ... msn.com
Mentre il figlio di Umberto, che ha segnato la storia recente della Juve, si prepara da Amsterdam a tornare dopo aver risolto le sue pendenze, Elkann affronta il momento più difficile della sua carriera fra la vendita di Repubblica e Stampa all'assalto delle cripto - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.