Manovra | Renzi ' Giorgetti ha perso la faccia'

Nel vortice della politica italiana, le recenti dichiarazioni di Renzi scuotono il panorama, evidenziando tensioni e sfide tra le principali forze di governo. Tra commenti pungenti e prese di posizione decise, il dibattito si infiamma, rivelando le fragilità e le strategie dei protagonisti. Un momento cruciale che mette in luce le dinamiche di potere e le reazioni alle manovre politiche in corso.

Roma, 19 dic (Adnkronos) - "Penso davvero che Meloni e Salvini dovrebbero essere 'spernacchiati' a vita (ho messo questa parola tra virgolette perché è una parola usata da Salvini). Nel frattempo, comunque finisca la telenovela emendamento, Giorgetti ha perso la faccia". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews a proposito della manovra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

