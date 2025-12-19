Venerdì sera la premier Giorgia Meloni ha riunito d’urgenza i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il viceministro Maurizio Leo, per affrontare lo scontro interno alla Lega sulla manovra. Il vertice arriva dopo lo stop del partito di Salvini al pacchetto previdenziale che il Tesoro aveva inserito nel maxi-emendamento alla legge di bilancio. Secondo quanto riportato da Repubblica, nella notte i senatori leghisti avevano minacciato di lasciare il governo se Giorgetti non avesse tolto l’inasprimento dei criteri pensionistici per chi ha riscattato la laurea e l’ipotesi di un allungamento delle finestre mobili per chi vuole andare in pensione anticipata. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Manovra: Meloni convoca d’urgenza Tajani, Salvini e Giorgetti

Leggi anche: Manovra, vertice a Palazzo Chigi con Meloni, Giorgetti, Salvini e Tajani: focus su misure per imprese

Leggi anche: Tajani scatenato contro Meloni, Salvini e Mef. La manovra fa sbandare il governo. Giorgetti: “Fiducia in Perrotta”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Manovra, la Cgil non ci sta. Landini: sciopero il 12 dicembre. Ironia di Meloni e Salvini: di venerdì - Roma, 7 novembre 2025 – Maurizio Landini rompe gli indugi e anche quest’autunno proclama lo sciopero generale contro la manovra: la data scelta è il 12 dicembre, anniversario della strage di piazza ... quotidiano.net

Manovra, valanga di emendamenti. Scontro su condono e scioperi. Sindacati: “Inaccettabile” - La Manovra del governo Meloni per il 2026 anima il dibattito politico, ancora di più dopo che la Legge di bilancio è stata travolta dagli emendamenti in commissione Bilancio al Senato: le proposte di ... tg24.sky.it

Sindacati contro la manovra, ma in piazza si va divisi - La manovra di Meloni non piace a nessuno, con diverse sfumature. repubblica.it

Quella presentata dal Governo Meloni non è una manovra economica pensata per sostenere famiglie, lavoratori e imprese. È una scelta politica precisa: austerità per la vita quotidiana degli italiani, espansione per la spesa militare. Il dato è chiaro. Nel prossi - facebook.com facebook

#TG2000 - #Manovra, stralciato il tema #prepensionamenti #19dicembre #pensioni #Giorgetti #governo #Meloni #politica #parlamento #news #TV2000 @tg2000it x.com