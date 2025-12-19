Manovra Mattarella difende l' esecutivo Meloni | Dal governo prudente controllo

"I conti pubblici sono tenuti dal Governo sotto un prudente controllo, e questo ha contribuito a determinare un forte raffreddamento dello spread e un importante apprezzamento delle agenzie internazionali". Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale durante gli auguri di Natale con le alte cariche dello Stato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

