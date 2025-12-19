Manovra Lega di traverso | il governo sfiora la crisi e si rimangia tutto il pacchetto pensioni Le opposizioni | Implodono Giorgetti lasci

La tensione nel governo sale mentre la Lega si oppone alla manovra, mettendo a rischio la stabilità dell'esecutivo. La seduta della commissione Bilancio del Senato, inizialmente prevista senza intoppi, si è trasformata in un braccio di ferro che ha portato a sospensioni e rinvii, avvicinando il paese a una possibile crisi politica. Opposizioni e membri della maggioranza si confrontano sulla tenuta del progetto e sul futuro del governo.

Crisi di governo sfiorata sulla manovra. La seduta serale della commissione Bilancio del Senato che giovedì avrebbe dovuto procedere spedita nel voto sugli emendamenti è stata più volte sospesa e infine, ben dopo la mezzanotte, rinviata a questa mattina. La Lega ha minacciato fino all’ultimo di non votare il maxiemendamento incriminato con la mazzata sulle pensioni, che il Mef aveva riformulato con una marcia indietro parziale che eliminava la penalizzazione per chi ha riscattato la laurea ma lasciava invariato l’ allungamento delle finestre di attesa per le pensioni anticipate. Per evitare lo scontro, a Palazzo Chigi non è rimasto che rimangiarsi tutto e ritirare l’intero pacchetto sulla previdenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

