Manovra le destre si ricompattano su riarmo e tasse più alte | via libera al rafforzamento dell’industria della difesa

Le forze di destra si ricompattano su temi chiave come aumento delle spese militari e nuove imposte, rafforzando la loro posizione in un quadro politico segnato da divisioni sulla riforma delle pensioni. Un fronte compatto che segna una chiara scelta di priorità, mentre il dibattito si intensifica in un contesto di trasformazioni e sfide per il governo.

Sulle pensioni la maggioranza è andata in frantumi, ma sulle tasse e sul riarmo le destre restano compatte. Prosegue l’esame degli emendamenti alla Manovra e delle riformulazioni del governo in commissione Bilancio al Senato, con l’approvazione del raddoppio della Tobin tax (dallo 0,2% allo 0,4%) e con l’introduzione della tassa da due euro sui piccoli pacchi in arrivo dai Paesi extra-Ue per valore inferiore a 150 euro. Ma, soprattutto, arriva il via libera all’emendamento riformulato dal governo riguardante l’ampliamento dei programmi per la difesa. L’emendamento prevede la possibilità di individuare le attività e le aree, nonché i progetti, utili per l’ampliamento e la conversione dell’industria della difesa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

