Manovra la maggioranza spaccata esulta per l’ok all’emendamento sull’oro di Bankitalia Passa lo sconto sulle rate della rottamazione
La maggioranza di centrodestra esulta dopo l’approvazione in commissione Bilancio del Senato dell’emendamento sull’oro di Bankitalia, un provvedimento che ha suscitato divisioni e polemiche. Dopo una crisi di governo sfiorata, i sostenitori festeggiano un risultato considerato strategico, mentre il dibattito pubblico si infiamma intorno alle implicazioni di questa decisione e alle sue conseguenze future.
Reduce da una crisi di governo sfiorata per un soffio, venerdì mattina la maggioranza di centrodestra riesce a trovare lo slancio per festeggiare con esultanza degna di miglior causa il via libera in commissione Bilancio del Senato all ’inutile emendamento alla manovra sull’oro custodito dalla Banca d’Italia. “E’ un momento molto importante, è una mia battaglia di 11 anni”, annuncia il senatore della Lega e relatore della travagliata legge di Bilancio Claudio Borghi. “Penso che sia una delle cose più importanti di questa manovra. Riaffermare il principio” che le riserve auree gestite e detenute da via Nazionali appartengono al popolo italiano “ci riporta nella normalità”, sostiene. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
