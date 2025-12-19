Manovra la maggioranza prova a rimettere in campo la riapertura del condono edilizio del 2003
La maggioranza lavora per riaprire il condono edilizio del 2003, una proposta che riemerge tra le possibili modifiche alla manovra. Tra gli emendamenti parlamentari si discute di una nuova formulazione dell’iter di sanatoria, inizialmente proposta da Rastrelli di Fratelli d’Italia. La questione solleva dibattiti e tensioni, ponendo al centro del confronto politico un tema delicato e controverso.
Resta in piedi la possibile riapertura del condono edilizio del 2003. Tra le riformulazioni di emendamenti parlamentari alla manovra compare infatti la riscrittura della proposta di modifica – inizialmente a prima firma Rastrelli (FdI) – sulla sanatoria. La riformulazione prevede che siano sanabili tutte le tipologie di illecito previste, dalle opere realizzate in assenza o difformità di titolo abitativo a quelle di manutenzione straordinaria, compresi restauri, purché non si tratti di opere abusive di proprietà di persone condannate o sulle quali non siano possibili interventi antisismici o con vincoli legati alla gestione del territorio o realizzate su monumenti nazionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
