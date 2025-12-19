manovra in arrivo un emendamento del governo sulle pensioni

Questa sera si è tenuto a Palazzo Chigi un importantissimo vertice di governo sulla manovra. Oltre alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, erano presenti anche i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani e i ministri rispettivamente dell'Economia e dei Rapporti con il Parlamento, Giancarlo Giorgetti e Luca Ciriani. Nella riunione di maggioranza è stato deciso di mettere a punto un nuovo emendamento da parte dell'esecutivo di centrodestra per riprendere le misure per le imprese stralciate dall'emendamento omnibus. Quest'ultimo conteneva anche le misure sulle pensioni e, così facendo, si eviterà di varare un decreto di fine anno ad hoc. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

