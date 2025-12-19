Manovra il governo stralcia le norme sulle pensioni Passa l’emendamento sull’oro di Bankitalia | Appartiene al popolo
Il governo ha deciso di stralciare le norme sulle pensioni nella manovra, concentrandosi sull’emendamento riguardante l’oro di Bankitalia, dichiarato “appartiene al popolo”. Mentre proseguono i lavori in Commissione Bilancio del Senato, gli occhi sono puntati sulla conclusione del testo, che entro lunedì dovrà approdare in Aula per l’approvazione finale.
Proseguono i lavori in Commissione Bilancio del Senato per chiudere il testo della manovra, in modo che arrivi lunedì in Aula come da calendario. I lavori si sono aperti con il deposito da parte del governo di un nuovo emendamento, che supera lo stallo che si era creato sulle norme sulle pensioni previste dal precedente, vale a dire allungamento delle finestre e riscatto della laurea. Restano le misure sull’iperammortamento e la rimodulazione del Pnrr. È intanto arrivato il via libera all’emendamento sull’ oro di Bankitalia, che ne sancisce la proprietà da parte del popolo italiano. Il governo riformula il suo emendamento: via le norme sulle pensioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
