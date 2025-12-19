Manovra il governo cambia ancora | in arrivo nuovo testo su imprese
Una notte di tensioni, seguita da un maratona in commissione. Ma non basta a sbloccare la Manovra: un vertice con i leader di maggioranza cambia ancora l’orizzonte: le misure per le imprese e i fondi per il caro-materiali devono entrare nella legge di Bilancio e non in un decreto ad hoc, con la mossa che ha sbloccato l’impasse. La premier Giorgia Meloni vede i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro Giorgetti e il viceministro Leo. Ed è il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani all’arrivo in Senato da palazzo Chigi ad annunciare il nuovo colpo di scena, dopo che voci si erano ricorse nei corridoi di Palazzo Madama: “Si è deciso che è più opportuno, più corretto, anziché fare un nuovo decreto, inserire nuove coperture su un testo, che peraltro la commissione ha già visto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
