Manovra i dietrofront della maggioranza
Nel confronto sulla manovra finanziaria saltano le norme su pensioni, Tfr e assicurazioni dopo le tensioni all’interno della maggioranza. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Leggi anche: Manovra, saltano anche le norme sul Tfr: ancora un dietrofront della maggioranza | Pensioni, le nuovo regole e cosa resta
Leggi anche: Dietrofront del governo sulle pensioni, scontro in maggioranza su età di uscita e riscatto della laurea
Manovra 2026, dietrofront del governo sulle pensioni e il riscatto della laurea; Manovra, dietrofront del governo su pensioni e condomini, spuntano i casi armi e referendum: iter in ritardo; Dietrofront su pensioni e riscatto laurea in manovra, in campo anche la premier. Attesa per le modifiche; Il Governo fa dietrofront sulle norme sulle pensioni in manovra.
Tfr, saltano le nuove norme nella manovra: altro dietrofront della maggioranza, cosa cambia - Nel nuovo emendamento alla legge di Bilancio 2026 spariscono le norme sull’adesione automatica del Tfr ai fondi pensione per i neoassunti e Transizione 4. msn.com
Manovra, vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Anche Giorgetti da Meloni - Giorgia Meloni chiama i suoi vice, Antonio Tajani e Matteo Salvini, insieme al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e al suo vice Maurizio Leo. repubblica.it
Schlein: «Meloni faceva la spavalda ma sulla manovra si è rotta la maggioranza» - Critiche anche dal leader del Movimento 5 Stelle Conte: «Dopo aver già peggiorato la Fornero, il governo si è dovuto rimangiare alcune delle vergognose norme con cui uccideva il riscatto della laurea» ... msn.com
Manovra, i dietrofront della maggioranza
Il dietrofront della maggioranza sulla Manovra testimonia che la destra è nel caos perché dilaniata dalle divisioni interne, dallo scaricabarile fra Salvini e il ministro Giorgetti e dallo scontro fra le forze di governo. Abbiamo denunciato da subito che questa Legg - facebook.com facebook
Manovra, dietrofront su riscatto laurea: verso modifiche su finestre #manovra #laurea #19dicembre x.com
