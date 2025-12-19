Manovra i dietrofront della maggioranza

Manovra, vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Anche Giorgetti da Meloni - Giorgia Meloni chiama i suoi vice, Antonio Tajani e Matteo Salvini, insieme al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e al suo vice Maurizio Leo. repubblica.it

Schlein: «Meloni faceva la spavalda ma sulla manovra si è rotta la maggioranza» - Critiche anche dal leader del Movimento 5 Stelle Conte: «Dopo aver già peggiorato la Fornero, il governo si è dovuto rimangiare alcune delle vergognose norme con cui uccideva il riscatto della laurea» ... msn.com

Manovra, i dietrofront della maggioranza

Il dietrofront della maggioranza sulla Manovra testimonia che la destra è nel caos perché dilaniata dalle divisioni interne, dallo scaricabarile fra Salvini e il ministro Giorgetti e dallo scontro fra le forze di governo. Abbiamo denunciato da subito che questa Legg - facebook.com facebook

Manovra, dietrofront su riscatto laurea: verso modifiche su finestre #manovra #laurea #19dicembre x.com

