Quello che è avvenuto la scorsa notte sulla Manovra ha qualcosa di surreale. Non solo il governo si ostina a riscriverla senza sosta ma la maggioranza ha sconfessato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Anzi a sconfessarlo è stato il partito cui quel ministro appartiene, vale a dire la Lega. Riavvolgiamo il nastro. Martedì era arrivato in commissione Bilancio del Senato un emendamento corposo di circa 30 pagine con cui il governo entrava a gamba tesa sul capitolo previdenza. Prevista una doppia stretta sulle pensioni anticipate, con un allungamento dei tempi per ricevere l’assegno e una penalizzazione del riscatto della laurea. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Manovra, governo nel caos: salta la stretta sulle pensioni e la Lega sconfessa il suo ministro Giorgetti

