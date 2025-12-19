Manovra governo nel caos | salta la stretta sulle pensioni e la Lega sconfessa il suo ministro Giorgetti
Quello che è avvenuto la scorsa notte sulla Manovra ha qualcosa di surreale. Non solo il governo si ostina a riscriverla senza sosta ma la maggioranza ha sconfessato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Anzi a sconfessarlo è stato il partito cui quel ministro appartiene, vale a dire la Lega. Riavvolgiamo il nastro. Martedì era arrivato in commissione Bilancio del Senato un emendamento corposo di circa 30 pagine con cui il governo entrava a gamba tesa sul capitolo previdenza. Prevista una doppia stretta sulle pensioni anticipate, con un allungamento dei tempi per ricevere l'assegno e una penalizzazione del riscatto della laurea.
Quanto sta accadendo sulla manovra dimostra una cosa: che il governo Meloni è ostaggio della peggiore Lega, quella no euro e no vax rappresentata dal senatore Claudio Borghi, che vince su Giorgetti, che é entrato in questa sessione di Bilancio da Papa, i x.com
È un governo di pasticcioni, diviso e incapace: hanno generato una manovra che gioca con la vita degli italiani e trasforma l’Italia in un’economia di guerra. È una manovra contro i più deboli: aumenta l’età pensionabile, riduce le risorse per sanità e scuola e n - facebook.com facebook
