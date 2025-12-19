Manovra Giorgetti sconfitto e in ritirata | salta la stretta sulle pensioni
La Manovra subisce un colpo di scena: Giancarlo Giorgetti viene sconfitto e la stretta sulle pensioni viene stoppata. Una crisi evitata grazie a un importante passo indietro che mette in discussione le strategie del governo, segnando un cambiamento di rotta inaspettato e creando nuovi scenari per il futuro delle riforme previdenziali.
Una crisi sfiorata. Ed evitata solo con un netto passo indietro, che smentisce il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e costringe il governo a un passo indietro sulla stretta sulle pensioni in Manovra. Nella notte è saltato l’intero pacchetto riguardante la previdenza che era stato presentato dal governo nel maxi-emendamento alla legge di Bilancio. A fermare tutto è la Lega, ironia della sorte proprio lo stesso partito di Giorgetti. Salta quindi il silenzio-assenso sul Tfr, ma soprattutto saltano gli interventi sulle finestre mobili più lunghe e sulle penalizzazioni con il riscatto della laurea. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Manovra, Giorgetti sconfitto e in ritirata: salta la stretta sulle pensioni.
