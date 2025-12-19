Manovra e pensioni emendamento verrà stralciato | ci sarà decreto

In un colpo di scena, l'emendamento sulle pensioni sarà stralciato dalla Manovra e sostituito da un apposito decreto. La decisione arriva dopo il forte pressing della Lega, che ha spinto per una soluzione più immediata e mirata. La riforma delle pensioni, quindi, subirà una modifica significativa, aprendo nuovi scenari per il futuro previdenziale del Paese.

(Adnkronos) – L'emendamento sulle pensioni fuori dalla Manovra, il provvedimento viene stralciato dopo il pressing della Lega. Si lavorerà ad un decreto legge che verrà proposto nel Consiglio dei ministri. "C'è stata questa decisione perché la Lega ha posto un problema politico sulle coperture previdenziali. Troveremo una soluzione, chiaramente salvaguardando anche tutti gli aspetti che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Manovra 2026, l’editoriale: dalle Pensioni all’ aliquota Irpef, cosa ci sarà in legge di bilancio? Leggi anche: Manovra, ritiro emendamento sul contante. Dietrofront pensioni e riscatto laurea La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Manovra, dalle pensioni al fisco: legge di bilancio verso il traguardo finale. Il testo con gli emendamenti - La manovra di bilancio entra nella fase finale dell’iter parlamentare con il deposito degli ultimi emendamenti e subemendamenti, compresi quelli del governo. affaritaliani.it

Manovra: Non arrivano modifiche sulle pensioni, la Lega non voterà l'emendamento del governo - Le opposizioni: 'E' Kramer contro Kramer, maggioranza in tilt'. ansa.it

Manovra, stretta sulle pensioni nel maxi-emendamento del Governo - L’intenzione è quella di intervenire sulle pensioni anticipate: da un lato, allungando i tempi della cosiddetta ... tpi.it

?Nuove Rivalutazioni Pensioni 2026 ? Ecco Tutte le Novità in Arrivo!

Manovra, muro della Lega e il governo stralcia la stretta sulle pensioni x.com

Manovra, FLC CGIL: il governo si scaglia sulle pensioni dei laureati dei settori della Conoscenza Il governo introduce una misura che penalizza chi ha riscattato a pagamento gli anni universitari ai fini pensionistici 17/12/2025 Decrease text size Increase text s - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.